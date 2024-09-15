Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома

Германия погружается в череду экономических потрясений

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение последних недель Германия столкнулась с рядом негативных новостей, которые еще больше усугубили кризис в экономике страны, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, PDM

Экономика Германии уже страдает от стагнации, высокой инфляции и снижения потребительского спроса. По прогнозам, в 2024 году ВВП страны снизится на 0,6%, что сделает её единственной крупной экономикой мира с отрицательным ростом в этом году.

Одной из ключевых проблем является резкое падение производственных заказов, особенно в автомобильной промышленности, которая всегда была основной отраслью экономики. В дополнение к этому растущие процентные ставки и инфляция делают кредиты и ипотеку менее доступными, что снижает потребительские расходы и инвестиции. По мнению экспертов, Германия рискует войти в период "медленной рецессии", что указывает на слабое восстановление в ближайшее время.

Экономические трудности сопровождаются политической неопределенностью и бюджетным кризисом, что создает дополнительные вызовы для правительства, которому необходимо найти пути стимулирования роста и преодоления долгового кризиса.

Уточнения

Промы́шленность — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.



Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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