Пулемёты в картонных коробках: США отправили Тайваню непригодное оружие

США поставили Тайваню некачественное вооружение

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пентагон признал поставку на Тайвань поврежденного и непригодного для использования вооружения, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

Часть боеприпасов, поставленных с ноября 2023 по март 2024 года, была плохо упакована и хранилась в неподобающих условиях. Например, пластины для бронежилетов отсырели и покрылись плесенью, а пулеметы М240 были доставлены в картонных коробках. Также были обнаружены боеприпасы с истекшим сроком годности. Проверка выявила, что вооружение хранилось на авиабазе Трэвис в США под открытым небом более трех месяцев и подверглось воздействию дождя, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен отметил, что ведомство работает над улучшением логистических процессов и учтет полученный опыт. Он подчеркнул важность Тайваня как ключевого партнера в сфере безопасности и заверил, что США сохраняют приверженность обеспечению оперативной пригодности поставляемого вооружения.

Уточнения

Боевы́е припа́сы (боеприпа́сы) — изделия, компонент вооружения и военной техники, непосредственно предназначенный для поражения живых и мёртвых целей (живой силы и/или вооружения и военной техники, разрушения сооружений (укреплений)), а также выполнения специальных задач (освещения, задымления, заброски агитационной литературы и так далее).



Бронежилéт (броневóй жилéт, БЖ) — элемент (жилет) броневой индивидуальной защиты человека, обеспечивающий защиту торса человека от воздействия холодного и огнестрельного оружия.



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