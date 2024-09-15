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Пулемёты в картонных коробках: США отправили Тайваню непригодное оружие

США поставили Тайваню некачественное вооружение
1:09
Экономика

Пентагон признал поставку на Тайвань поврежденного и непригодного для использования вооружения, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

США поставили Тайваню некачественное вооружение
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

Часть боеприпасов, поставленных с ноября 2023 по март 2024 года, была плохо упакована и хранилась в неподобающих условиях. Например, пластины для бронежилетов отсырели и покрылись плесенью, а пулеметы М240 были доставлены в картонных коробках. Также были обнаружены боеприпасы с истекшим сроком годности. Проверка выявила, что вооружение хранилось на авиабазе Трэвис в США под открытым небом более трех месяцев и подверглось воздействию дождя, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен отметил, что ведомство работает над улучшением логистических процессов и учтет полученный опыт. Он подчеркнул важность Тайваня как ключевого партнера в сфере безопасности и заверил, что США сохраняют приверженность обеспечению оперативной пригодности поставляемого вооружения.

Уточнения

Боевы́е припа́сы (боеприпа́сы) — изделия, компонент вооружения и военной техники, непосредственно предназначенный для поражения живых и мёртвых целей (живой силы и/или вооружения и военной техники, разрушения сооружений (укреплений)), а также выполнения специальных задач (освещения, задымления, заброски агитационной литературы и так далее).

Бронежилéт (броневóй жилéт, БЖ) — элемент (жилет) броневой индивидуальной защиты человека, обеспечивающий защиту торса человека от воздействия холодного и огнестрельного оружия.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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