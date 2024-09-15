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Китай поднимает пенсионный возраст ради будущего экономики

Китайские власти вводят поэтапную пенсионную реформу
1:37
Экономика

Китайские власти приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста, что вызвано опасениями нехватки квалифицированных кадров в ключевых отраслях.

Китайские власти вводят поэтапную пенсионную реформу
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, реформа направлена на предотвращение дефицита сотрудников с навыками в технологиях и управлении, а также на смягчение последствий резкого увеличения числа пенсионеров.

Ожидается, что к 2030 году количество неработающих пенсионеров в Китае достигнет 350-400 миллионов человек, что создаст огромную нагрузку на пенсионные фонды. Важным аспектом реформы является гибкость и постепенность её реализации, рассчитанная на 15 лет, с возможностью добровольного выбора выхода на пенсию, сообщает ТАСС.

Пенсионная реформа сопровождается изменением условий для разных категорий работников, включая сохранение более низкого пенсионного возраста для тех, кто занят на физически сложных работах. Маслов отметил, что изменение связано с падением производительности труда в стране после 2015 года, что привело к необходимости привлечь больше опытных работников. В то же время среди молодежи наблюдается высокий уровень безработицы — до 20% среди людей от 16 до 24 лет. Это вынуждает власти адаптировать политику регулирования рынка труда, сохраняя опытных работников и переориентируя молодежь на производительный труд.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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