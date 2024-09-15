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В Баварии закроется одна из старейших пивоварен

В Баварии пивоварню, которой уже более трёх веков, закрывают
0:52
Экономика

Пивоварня Schlössle-Bier в Баварии, проработавшая 334 года, закроется в декабре, сообщает Лента.

В Баварии пивоварню, которой уже более трёх веков, закрывают
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Это одна из старейших пивоварен региона, но, по словам владелицы Кристы Цоллер, она больше не может конкурировать с промышленными гигантами.

Цоллер заявила, что падение потребления пива, рост цен на сырье и энергию, а также убытки в пивоваренном бизнесе за последние десять лет вынуждают ее закрыть производство.

По ее мнению, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование.

Кроме того, Цоллер считает, что немецкая бюрократия создает дополнительные трудности для частных пивоварен.

Несмотря на закрытие производства пива, ресторан при пивоварне продолжит работать и принимать посетителей.

Уточнения

Бюрокра́тия — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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