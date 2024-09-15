Пивоварня Schlössle-Bier в Баварии, проработавшая 334 года, закроется в декабре, сообщает Лента.
Это одна из старейших пивоварен региона, но, по словам владелицы Кристы Цоллер, она больше не может конкурировать с промышленными гигантами.
Цоллер заявила, что падение потребления пива, рост цен на сырье и энергию, а также убытки в пивоваренном бизнесе за последние десять лет вынуждают ее закрыть производство.
По ее мнению, цены на пиво должны быть вдвое выше, чтобы хватало средств на инвестиции в новое оборудование.
Кроме того, Цоллер считает, что немецкая бюрократия создает дополнительные трудности для частных пивоварен.
Несмотря на закрытие производства пива, ресторан при пивоварне продолжит работать и принимать посетителей.
Бюрокра́тия — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.
Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.