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ОПЕК+ может ужесточить ограничения на добычу нефти

ОПЕК+ может сократить добычу нефти
2:07
Экономика

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", считает, что ОПЕК+ может ужесточить ограничения на добычу нефти, если цены останутся на текущем уровне или снизятся, сообщает РИА Новости.

ОПЕК+ может сократить добычу нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Эксперт допускает, что картель может пересмотреть как квоты на добычу, так и добровольные ограничения, введенные странами-участниками, такими как Саудовская Аравия и Россия.

Скрябин отмечает, что до следующей министерской встречи ОПЕК+, запланированной на 1 декабря, еще много времени и событий, в том числе выборы в США в начале ноября, которые могут повлиять на цены на нефть и решение картеля.

В начале недели цены на нефть марки Brent опускались ниже 69 долларов за баррель, что является минимальным значением с декабря 2021 года.

Эксперты считают, что оптимальная цена для ОПЕК+ — около 80 долларов за баррель.

В рамках соглашения ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующие в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения.

Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее — еще на 2,2 миллиона — планируется постепенно отменять с декабря.

ОПЕК+ проводит заседания мониторингового комитета каждые два месяца. Следующее заседание запланировано на 2 октября.

На нем не принимаются решения о корректировке параметров сделки, но может быть при необходимости рекомендовано организовать внеочередное заседание всех глав ОПЕК+ для оперативного пересмотра соглашения.

Уточнения

Карте́ль — форма монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность.

Америка́нский нефтяно́й ба́ррель — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам или 158,988 литра. Факт: баррель для измерения прочих жидкостей в Америке вмещает только 31,5 галлона.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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