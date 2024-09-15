Утилизационный сбор на автомобили вырастет на 70-85%

С 1 октября повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября в России вступит в силу долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники, сообщает РИА Новости.

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Новая шкала будет действовать до 2030 года и охватывает легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автобусы, прицепы, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.

На первом этапе сбор на автомобили и прицепы будет увеличен в среднем на 70-85%, а затем будет индексироваться ежегодно с 1 января на 10-20%.

Для дорожно-строительной техники ставка будет увеличиваться на 15% ежегодно с 1 января 2025 года.

Для некоторых видов спецтехники, производство которых в России находится на начальной стадии, индексация отложена до 2026 и 2028 годов.

Коэффициенты, по которым рассчитывается утилизационный сбор, сформированы с учетом прогнозируемой инфляции и макроэкономических факторов.

Минпромторг обещает следить за ценовой политикой отечественных производителей и оказывать им господдержку.

Для импортных автомобилей сохранятся льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих машины с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

По словам представителя "АвтоВАЗа", повышение утилизационного сбора станет стимулом для иностранных брендов инвестировать в российское производство.

Это также позитивно повлияет на развитие отечественного автопрома, создание партнерских проектов с российскими производителями и обеспечит предсказуемость цен на автомобили российского производства.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности.



Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.





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