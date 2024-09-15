Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не стать жертвой турагентства-обманщика: пошаговый гид для туристов
Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке
Honda придумала "инновационный" способ увеличить запас хода электромобилей
Уход за астрами в сентябре: секреты продления цветения и подготовки к зиме
В России отдохнуло рекордное число туристов в июле
Хотите сберечь весь урожай винограда? Обязательно применяйте эти шаги
Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать

Утилизационный сбор на автомобили вырастет на 70-85%

С 1 октября повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику
1:51
Экономика

С 1 октября в России вступит в силу долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники, сообщает РИА Новости.

С 1 октября повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info

Новая шкала будет действовать до 2030 года и охватывает легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автобусы, прицепы, полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.

На первом этапе сбор на автомобили и прицепы будет увеличен в среднем на 70-85%, а затем будет индексироваться ежегодно с 1 января на 10-20%.

Для дорожно-строительной техники ставка будет увеличиваться на 15% ежегодно с 1 января 2025 года.

Для некоторых видов спецтехники, производство которых в России находится на начальной стадии, индексация отложена до 2026 и 2028 годов.

Коэффициенты, по которым рассчитывается утилизационный сбор, сформированы с учетом прогнозируемой инфляции и макроэкономических факторов.

Минпромторг обещает следить за ценовой политикой отечественных производителей и оказывать им господдержку.

Для импортных автомобилей сохранятся льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих машины с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

По словам представителя "АвтоВАЗа", повышение утилизационного сбора станет стимулом для иностранных брендов инвестировать в российское производство.

Это также позитивно повлияет на развитие отечественного автопрома, создание партнерских проектов с российскими производителями и обеспечит предсказуемость цен на автомобили российского производства.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности.

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Последние материалы
В России отдохнуло рекордное число туристов в июле
Хотите сберечь весь урожай винограда? Обязательно применяйте эти шаги
Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер
Тренируем послушание: 8 советов, как научить собаку самостоятельно оставаться на месте
Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.