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Фьючерсы на апельсиновый сок взлетели из-за низкого урожая в США и Бразилии

Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
1:17
Экономика

Фьючерсы на замороженный концентрированный апельсиновый сок на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке недавно взлетели до 5 долларов за фунт, что на 433% выше минимумов Ковида, составлявших около 1 доллара за фунт.

Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
Фото: commons.wikimedia.org by pixnio, PDM

Это параболическое движение цен на сок было вызвано главным образом снижением урожайности в США и Бразилии, что в настоящее время оказывает давление на потребителей, испытывающих нехватку денег, сообщает Zero Hedge.

Начнем с США. Ураганы "Ян" и "Николь", переменчивая погода и болезнь среди растений за последние несколько лет уничтожили цитрусовые рощи по всей Флориде. По последним данным, урожай апельсинов в США достигнет самого низкого уровня за более чем столетие.

Поставки из Бразилии, ведущего мирового производителя, взлетели до рекордного уровня в 2023 году. Спрос на бразильский сок был высоким, в то время как мировые поставки оставались ограниченными.

В настоящее время Бразилия страдает от разрушительной засухи и широко распространенных болезней сельскохозяйственных культур, которые серьезно сказываются на урожайности цитрусовых рощ.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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