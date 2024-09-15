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Потребители в США по-прежнему обеспокоены будущим

Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
1:03
Экономика

Акции порадовали инвесторов в конце недели еще одним значительным скачком. Однако рекордная доля американских домохозяйств не уверена в экономических перспективах, и большинство из них ожидает, что инфляция отнимет больший кусок их доходов, сообщает Bloomberg.

Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Кроме того, вероятность комфортного выхода на пенсию, согласно последним данным Мичиганского университета, является самой низкой за последнее десятилетие.

Хотя темпы инфляции снижаются, цены остаются намного выше, чем до пандемии. Индекс потребительских цен вырос на 21,5% с конца 2019 года. И хотя доходы также выросли, потребители все еще говорят, что это несильно повлияло на их жизнь.

В то время как цены на акции приближаются к рекорду, шансы американцев на безбедную старость находятся на самом низком уровне с 2013 года. В конце концов, не все являются инвесторами.

Уточнения

Инфля́ция  — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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