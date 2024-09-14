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Марио Драги поставил Европе "серьёзный" диагноз

Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"
1:52
Экономика

Марио Драги, бывший премьер-министр Италии, заявил, что основы европейской экономики рушатся, сообщает Bloomberg.

Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Во-первых, по мнению Драки, экономика Европы переживает не столько момент "сделай или умри”, сколько "медленную агонию", результат многолетнего пренебрежения. И, во-вторых, если люди, обладающие полномочиями действовать, политики, а также бизнес-элита континента будут ждать слишком долго, возможно, уже ничего не удастся исправить.

Анализ проблем Европы, проведенный Драги, попал в цель, утверждает большинство наблюдателей.

Марио Драги представил план, направленный на устранение проблем Единого рынка ЕС.

Это правда, что (многочисленные) прошлые доклады, в которых излагались пути развития Европы, в итоге просто покрылись пылью. Также вероятно, что центральное предложение Драги — выпуск совместных долговых обязательств — уже не работает. А его призыв к дополнительным инвестициям в размере 800 миллиардов евро (881 миллиард долларов) в год может показаться иллюзорным.

В то же время по-прежнему велика вероятность, что его работа найдет отклик у лиц, принимающих решения в Европе. 

Volkswagen отказался от соглашения трехдесятилетней давности, гарантирующего  занятость населения, и теперь рассматривает возможность закрытия завода в Германии — впервые с момента своего основания в 1937 году. Renault, один из крупнейших производителей во Франции, также готовится к сокращению рабочих мест у себя в стране.

"Он (Драги) ставит диагноз серьезный, но справедливый”, — сказала Кристин Лагард, преемница Драги на посту главы Европейского центрального банка.

Уточнения

Аго́ния — терминальное состояние организма, предшествующее наступлению смерти, которое связано с активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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