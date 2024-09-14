Германия переживает две ужасные недели плохих новостей

Проблемы VW и Commerzbank встряхнули крупнейшую экономику Европы

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германии удалось пережить пандемию Covid-19 и избежать разрушительную остановку промышленности после того, как Россия прекратила поставки газа. Тем не менее, это так и не развеяло опасения, что впереди экономические проблемы. Последние две недели стали драматическим доказательством того, что эти опасения оправдались, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Выборы в восточных землях Германии — Тюрингии и Саксонии — в начале месяца привели к росту поддержки популистских партий, что нанесло новый удар по правящей коалиции в Берлине и создало дополнительную неопределенность в отношении способности Германии привлекать инвестиции.

Всего день спустя Volkswagen AG, крупнейший автопроизводитель страны, сообщил, что хочет расторгнуть трудовое соглашение и, возможно, закрыть внутренние заводы из-за низкого спроса.

Затем BMW снизила прогноз по прибыли на весь год, а UniCredit SpA удивила инвесторов новостью о том, что она приобрела 9% акций Commerzbank, что застало правительство врасплох.

"Нет смысла приукрашивать: Германия продолжает отставать на международном уровне", — написала Таня Гённер, председатель промышленной лоббистской группы BDI, в докладе, призывающем к немедленным действиям по повышению конкурентоспособности страны и перестройке ее экономики с высокой долей промышленности. "Преобразование Германии будет стоить всем нам экономики, политики и общества, но отсутствие преобразований обойдется всем нам гораздо дороже", — добавила бывший законодатель.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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