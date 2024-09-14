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Оверчук рассказал, чем обусловлен экономический успех Армении

Вице-премьер РФ назвал главную причину экономического успеха Армении
1:44
Экономика

Алексей Оверчук, вице-премьер РФ, заявил, что экономические успехи Армении напрямую связаны с интеграцией в ЕАЭС, сообщает ТАСС. 

Вице-премьер РФ назвал главную причину экономического успеха Армении
Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, CC BY-SA 4.0

В ходе визита в Армению Оверчук встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, с которым обсудил экономические итоги и двустороннее сотрудничество. 

Оверчук отметил рост товарооборота между Россией и Арменией: за первое полугодие 2024 года он превысил 8,4 миллиарда долларов. 

По его словам, экономический рост Армении, демонстрирующий лучшие показатели в ЕАЭС, обусловлен доступом к рынку в 190 миллионов человек, беспошлинной торговлей, свободой перемещения товаров, рабочей силы, капиталов и услуг. 

Оверчук также подчеркнул активную роль Армении в ЕАЭС, отметив, что в 2024 году страна является председателем союза. 

Вице-премьер отметил, что состоялась встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном, где обсуждались вопросы транспортного сообщения, взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере, авиации и туризме. 

Оверчук подчеркнул, что Россия будет прилагать все усилия для укрепления связей между странами. 

Отвечая на вопрос о политических сложностях, Оверчук отметил, что реальные отношения между странами не соответствуют негативному медийному фону. 

Вице-премьер указал на рост товарооборота, совместную работу в рамках ЕАЭС и восстановление инфраструктуры как доказательство укрепления связей между странами. 

Уточнения

Авиа́ция — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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