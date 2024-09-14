Оверчук рассказал, чем обусловлен экономический успех Армении

Вице-премьер РФ назвал главную причину экономического успеха Армении

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Оверчук, вице-премьер РФ, заявил, что экономические успехи Армении напрямую связаны с интеграцией в ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, CC BY-SA 4.0

В ходе визита в Армению Оверчук встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, с которым обсудил экономические итоги и двустороннее сотрудничество.

Оверчук отметил рост товарооборота между Россией и Арменией: за первое полугодие 2024 года он превысил 8,4 миллиарда долларов.

По его словам, экономический рост Армении, демонстрирующий лучшие показатели в ЕАЭС, обусловлен доступом к рынку в 190 миллионов человек, беспошлинной торговлей, свободой перемещения товаров, рабочей силы, капиталов и услуг.

Оверчук также подчеркнул активную роль Армении в ЕАЭС, отметив, что в 2024 году страна является председателем союза.

Вице-премьер отметил, что состоялась встреча с сопредседателем российско-армянской межправительственной комиссии Мгером Григоряном, где обсуждались вопросы транспортного сообщения, взаимной торговли, сотрудничества в гуманитарной сфере, авиации и туризме.

Оверчук подчеркнул, что Россия будет прилагать все усилия для укрепления связей между странами.

Отвечая на вопрос о политических сложностях, Оверчук отметил, что реальные отношения между странами не соответствуют негативному медийному фону.

Вице-премьер указал на рост товарооборота, совместную работу в рамках ЕАЭС и восстановление инфраструктуры как доказательство укрепления связей между странами.

Уточнения

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Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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