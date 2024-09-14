Что делать со сбережениями после повышения ключевой ставки

Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Николай Кульбака, кандидат экономических наук, советует россиянам открывать вклады под высокие проценты после повышения ключевой ставки, чтобы частично защитить свои сбережения от инфляции, сообщает Лента.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

По его словам, вклады не могут полностью компенсировать инфляцию, но это способ её частично нивелировать.

В то же время экономист отмечает, что кредиты стали ещё более дорогими.

Повышение процентных ставок по кредитам направлено на сокращение денежной массы и замедление инфляции.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19%, что связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением.

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки для достижения цели по инфляции в 4%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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