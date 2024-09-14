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Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС

США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
1:27
Экономика

В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза, что привело к рекордному падению доходов американских экспортёров за последние три года, сообщает Лента. 

США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Доходы от экспорта американского СПГ в ЕС в июле составили всего 791,4 миллиона долларов, что является самым низким показателем с ноября 2021 года. За первые семь месяцев 2024 года США поставили в Европу газа на 7,3 миллиарда долларов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Доля стран ЕС в поставках СПГ из США снизилась до 44,1%. В то же время поставки американского газа в Азию с начала года выросли на 50%, увеличив долю стран этого региона до 36%.

Также известно, что во втором квартале 2024 года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США. В этот период США поставили в ЕС около 12,27 миллиарда кубометров СПГ, а Россия экспортировала в Европу на 0,46 миллиарда кубометров больше.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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