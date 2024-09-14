США выбрали Азию вместо Европы: экспорт СПГ изменил направление

В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз, что привело к значительному падению доходов американских поставщиков.
Согласно анализу данных американской статистики, проведенному РИА Новости, доходы от экспорта СПГ упали на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 36 процентов по сравнению с июлем прошлого года. В результате доходы составили 791,4 миллиона долларов, что является минимальным показателем с ноября 2021 года.
Основной причиной падения стало сокращение поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в июне доля Европы в общих поставках СПГ из США составляла 38,4 процента, то в июле она сократилась до трети. В прошлом году эта доля составляла 49 процентов. За первые семь месяцев 2024 года США продали европейским странам СПГ на сумму 7,3 миллиарда долларов, что на 29 процентов меньше, чем в предыдущем году.
Одновременно с этим США увеличили поставки СПГ в Азию в полтора раза. В результате доля азиатских стран в американском экспорте СПГ выросла до 36 процентов, тогда как годом ранее она составляла 25 процентов.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.
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