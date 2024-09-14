Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев

США выбрали Азию вместо Европы: экспорт СПГ изменил направление

Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
1:41
Экономика

В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз, что привело к значительному падению доходов американских поставщиков.

Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Согласно анализу данных американской статистики, проведенному РИА Новости, доходы от экспорта СПГ упали на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 36 процентов по сравнению с июлем прошлого года. В результате доходы составили 791,4 миллиона долларов, что является минимальным показателем с ноября 2021 года.

Основной причиной падения стало сокращение поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в июне доля Европы в общих поставках СПГ из США составляла 38,4 процента, то в июле она сократилась до трети. В прошлом году эта доля составляла 49 процентов. За первые семь месяцев 2024 года США продали европейским странам СПГ на сумму 7,3 миллиарда долларов, что на 29 процентов меньше, чем в предыдущем году.

Одновременно с этим США увеличили поставки СПГ в Азию в полтора раза. В результате доля азиатских стран в американском экспорте СПГ выросла до 36 процентов, тогда как годом ранее она составляла 25 процентов.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Последние материалы
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев
"Зенит" побил рекорд по тратам на новичков
Эксперт Крамник: без российского титана европейским производителям грозят проблемы
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка"
Как молния воздействует на подводных обитателей
Как крючок в авто помогает при перевозке хрупких вещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.