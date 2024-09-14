Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев

В Европе осознали ошибку разрыва экономических отношений с Россией

Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
1:13
Экономика

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги в своем докладе предупредил о серьезных экономических проблемах ЕС, связанных с высокими ценами на энергоносители.

Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

После отказа от российских ресурсов Европа оказалась в ситуации, когда она вынуждена закупать более дорогой сжиженный газ.

Драги подчеркивает, что ЕС сейчас проигрывает США и Китаю, так как цены на энергию в несколько раз выше, чем у конкурентов. Это снижает конкурентоспособность европейских компаний, особенно в ключевых отраслях. Он также акцентирует внимание на рисках дальнейшего ухудшения ситуации, если Европа продолжит следовать своим зеленым планам, отказываясь от ископаемых ресурсов, сообщает РИА Новости.

Помимо энергетического кризиса, Европейский Союз сталкивается с нехваткой стратегически важных материалов, что делает его зависимым от внешних партнеров.

Драги предлагает ЕС сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности и пересмотреть экономическую политику в сторону инвестиций в высокие технологии и критически важные отрасли.

Уточнения

Энергоноси́тель — вид ресурсов природного и искусственного происхождения, являющихся источниками энергии (разнообразные типы газа, угля, нефтяной продукции, ядерное топливо, водород, древесина и тому подобное), которые впоследствии могут быть преобразованы в другие формы, такие как механическая работа, тепло и другие.

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Последние материалы
Азиатский рынок поглощает американский газ: доля достигла 36%
Самолёты F-16 сами будут убивать пилотов украинской армии
Как избежать штрафа за езду на запасном колесе
Эксперт назвал лучшие страны для неопытных путешественников
Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители
Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Туроператор назвал самые дорогостоящие летние туры
Почему кошки реагируют на"кис-кис": наука и психология
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.