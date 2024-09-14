В Европе осознали ошибку разрыва экономических отношений с Россией

Экономика ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги в своем докладе предупредил о серьезных экономических проблемах ЕС, связанных с высокими ценами на энергоносители.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

После отказа от российских ресурсов Европа оказалась в ситуации, когда она вынуждена закупать более дорогой сжиженный газ.

Драги подчеркивает, что ЕС сейчас проигрывает США и Китаю, так как цены на энергию в несколько раз выше, чем у конкурентов. Это снижает конкурентоспособность европейских компаний, особенно в ключевых отраслях. Он также акцентирует внимание на рисках дальнейшего ухудшения ситуации, если Европа продолжит следовать своим зеленым планам, отказываясь от ископаемых ресурсов, сообщает РИА Новости.

Помимо энергетического кризиса, Европейский Союз сталкивается с нехваткой стратегически важных материалов, что делает его зависимым от внешних партнеров.

Драги предлагает ЕС сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности и пересмотреть экономическую политику в сторону инвестиций в высокие технологии и критически важные отрасли.

Уточнения

Энергоноси́тель — вид ресурсов природного и искусственного происхождения, являющихся источниками энергии (разнообразные типы газа, угля, нефтяной продукции, ядерное топливо, водород, древесина и тому подобное), которые впоследствии могут быть преобразованы в другие формы, такие как механическая работа, тепло и другие.



Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.



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