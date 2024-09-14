Разногласия на миллиарды долларов: Молдавия и "Газпром" не могут найти общий язык

Молдавия и "Газпром" не могут договориться по историческому долгу

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство энергетики Молдавии объявило о завершении переговоров с компанией "Газпром" по вопросу исторического долга. Как сообщает РИА Новости, стороны не смогли достичь соглашения.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Российская компания требует погашения долга в размере более 700 миллионов долларов, в то время как Кишинёв готов выплатить лишь 9 миллионов долларов. Молдавская сторона требует проведения аудита по задолженности за период с 1991 по 2021 год.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что предложения Кишинева не были включены в повестку обсуждений. По его словам, на данный момент отсутствует какой-либо прогресс в переговорах и диалог не ведётся.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Публичное акционерное общество «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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