Министерство энергетики Молдавии объявило о завершении переговоров с компанией "Газпром" по вопросу исторического долга. Как сообщает РИА Новости, стороны не смогли достичь соглашения.
Российская компания требует погашения долга в размере более 700 миллионов долларов, в то время как Кишинёв готов выплатить лишь 9 миллионов долларов. Молдавская сторона требует проведения аудита по задолженности за период с 1991 по 2021 год.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что предложения Кишинева не были включены в повестку обсуждений. По его словам, на данный момент отсутствует какой-либо прогресс в переговорах и диалог не ведётся.
Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
Публичное акционерное общество «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.