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Asia-Plus: таджикские мигранты жалуются на плохие условия труда в России

Мигранты из Таджикистана рассказали о трудностях в РФ
0:36
Экономика

Трудовые мигранты из Таджикистана выражают беспокойство по поводу ухудшения своего здоровья в России, сообщает Asia-Plus. По информации из источников, рабочие из Таджикистана сталкиваются с тяжёлыми условиями и ограниченным доступом к медицинской помощи в РФ.

Мигранты из Таджикистана рассказали о трудностях в РФ
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В 2022 году почти 19% случаев туберкулеза в Таджикистане были связаны с пребыванием граждан за границей. Врач Комрон Парпиев отметил, что хотя деятельность мигрантов не увеличивает риск заражения, она способствует распространению инфекционных заболеваний.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

Таджикиста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и не имеющее выхода к морю.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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