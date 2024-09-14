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Рост зарплат до 64%: какие специалисты в России стали получать больше

Водители и промоутеры лидируют по росту зарплат в 2024 году
1:13
Экономика

В первом полугодии 2024 года самые высокие темпы роста заработных плат наблюдались среди водителей, промоутеров и специалистов по технической поддержке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные от hh.ru.

Водители и промоутеры лидируют по росту зарплат в 2024 году
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Зарплаты для этих профессий увеличились на 48-64% по сравнению с 2023 годом. Медианная заработная плата, предлагаемая работодателями в России в этот период, составила 62,8 тысячи рублей в месяц.

Наибольший прирост зарплат зафиксирован у водителей — их зарплаты выросли на 76,4 тысячи рублей, достигнув уровня 125,4 тысячи рублей. Следом идут промоутеры, чья оплата увеличилась на 35,6 тысячи рублей, до 58,2 тысячи рублей, и специалисты технической поддержки, чьи зарплаты выросли на 35,4 тысячи рублей, до 52,4 тысячи рублей.

Уточнения

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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