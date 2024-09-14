Искусственный интеллект против человека: кто вскоре останется без работы?

Какие профессии находятся на грани исчезновения

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

С развитием технологий в России начали исчезать профессии, связанные с печатным делом и сферой телекоммуникаций. Об этом в интервью с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

По словам Лоиковой, профессии, такие как фотографы, работающие с плёнкой, тоже постепенно теряют актуальность. Эксперт отметила, что многие из этих специальностей становятся редкостью, а найти специалистов в этой сфере стало труднее.

Она также объяснила, что автоматизация процессов и внедрение цифровых технологий, таких как чат-боты и голосовые роботы, привели к снижению потребности в операторах связи. Искусственный интеллект и цифровизация активно замещают человеческий труд.

Переход на электронные системы расчётов и популяризация безналичных платежей снизили необходимость в кассирах. Лоикова также подчеркнула, что бухгалтеры малого бизнеса постепенно уступают место цифровому документообороту, что значительно сокращает их востребованность.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor — «объявляю своим делом») — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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