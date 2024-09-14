Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать паштет без консервантов и эмульгаторов
Врач Горячев назвал падения серьёзной проблемой для пожилых людей
Эстонцы отказались играть с белорусами в Евролиге
Российские учёные вывели новый породный тип пчел
Полезные закуски, которые не уступают чипсам по вкусу
Ошибки маникюра, которые могут испортить ваши ногти навсегда
Нутрициолог напомнила о важной роли витамина С в выработке коллагена
Экономист Сироткин напомнил, что программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые
В Таиланде полицейские задержали туристов по обвинению в нелегальной работе

Искусственный интеллект против человека: кто вскоре останется без работы?

Какие профессии находятся на грани исчезновения
1:08
Экономика

С развитием технологий в России начали исчезать профессии, связанные с печатным делом и сферой телекоммуникаций. Об этом в интервью с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Какие профессии находятся на грани исчезновения
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

По словам Лоиковой, профессии, такие как фотографы, работающие с плёнкой, тоже постепенно теряют актуальность. Эксперт отметила, что многие из этих специальностей становятся редкостью, а найти специалистов в этой сфере стало труднее.

Она также объяснила, что автоматизация процессов и внедрение цифровых технологий, таких как чат-боты и голосовые роботы, привели к снижению потребности в операторах связи. Искусственный интеллект и цифровизация активно замещают человеческий труд.

Переход на электронные системы расчётов и популяризация безналичных платежей снизили необходимость в кассирах. Лоикова также подчеркнула, что бухгалтеры малого бизнеса постепенно уступают место цифровому документообороту, что значительно сокращает их востребованность.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor — «объявляю своим делом») — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Последние материалы
Ошибки маникюра, которые могут испортить ваши ногти навсегда
Какие профессии находятся на грани исчезновения
Нутрициолог напомнила о важной роли витамина С в выработке коллагена
Экономист Сироткин напомнил, что программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые
В Таиланде полицейские задержали туристов по обвинению в нелегальной работе
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию
Вот почему на вашей кухне неуютно: названы основные причины
Психолог: "Первый седой волосок может вызвать страх смерти"
Психолог: "От кризиса не стоит убегать"
Археологи нашли спрятанные серебряные сокровища викингов в Норвегии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.