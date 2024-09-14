Рубль замер после решения ЦБ: как повышение ключевой ставки повлияло на курс

Курс рубля незначительно изменился после повышения ключевой ставки

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс рубля на Московской бирже незначительно изменился после объявления решения Центробанка по ключевой ставке, а позже перешел к незначительному росту. Такие данные приводятся на торговой площадке.

Фото: Freepik by ededchechine, PDM

На момент торгов в 13:25 мск, до публикации решения регулятора, курс юаня находился на уровне 12,707 рубля, показывая снижение на 0,18%. К 13:30 мск падение курса замедлилось до 12,709 рубля (-0,16%). Однако к 13:53 мск снижение возобновилось, и курс юаня составил 12,6915 рубля, что соответствует падению на 0,31%.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, доведя ее до 19% годовых.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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