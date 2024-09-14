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Европа и Россия сокращают производство: цены на пшеницу взлетят

Аналитик прогнозирует рост цен на пшеницу в 2025 году
0:58
Экономика

Старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова предсказала рост стоимости пшеницы на мировом рынке в 2025 году, что связано с сокращением её предложения.

Аналитик прогнозирует рост цен на пшеницу в 2025 году
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

В своём комментарии, который приводит "Интерфакс", она отметила, что уменьшение объёмов продаж будет вызвано как снижением урожая в России, так и падением производства в Европе, являющейся одним из ключевых экспортеров.

Захарова объяснила, что текущие цены на пшеницу составляют около 215 долларов за тонну, что ниже уровня конца 2023 года (258 долларов), а ещё год назад цены были почти на 100 долларов выше. Аналитик также упомянула, что в марте цены достигли минимума, затем майские заморозки вызвали их подъём, а позже введенный Турцией запрет на импорт снова привел к снижению стоимости.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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