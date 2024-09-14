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Пенсионеры хотят больше: почему в России такие маленькие пенсии

Эксперт: низкие пенсии в России связаны с уровнем зарплат
0:49
Экономика

Председатель президиума Центрального правления общероссийской организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский  выразил мнение, что маленькие пенсии в России связаны с низкими зарплатами.

Эксперт: низкие пенсии в России связаны с уровнем зарплат
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Он отметил, что по результатам соцопросов, приемлемый размер пенсионных выплат составляет около 50 тысяч рублей, пишет NEWS.ru.

Рязанский также подчеркнул, что даже такая сумма может быть недостаточной, так как потребности пенсионеров не должны ограничиваться оплатой коммунальных услуг, покупкой продуктов и лекарств.

По его словам, люди на пенсии также хотят путешествовать и заниматься любимыми хобби. Однако государственные выплаты напрямую зависят от того, сколько человек накопил за годы работы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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