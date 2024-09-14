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"Отказ затруднён": почему недружественные страны продолжают закупать российский титан в обход санкций

Эксперт Крамник: без российского титана европейским производителям грозят проблемы
2:03
Экономика

Россия не прекращает экспорт титана в недружественные страны, так как закупает у Запада важные товары для военных и гражданских нужд, рассказал NewsInfo. Ru научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Эксперт Крамник: без российского титана европейским производителям грозят проблемы
Фото: flickr.com by DVIDSHUB, PDM

По словам эксперта, Россия не является монополистом на рынке титана, но её доля в поставках Западу очень существенна. Российский титан применяется в странах ЕС и США в том числе в авиационной промышленности, а также для производства крылатых ракет и других вооружений, отметил Крамник.

"В Европе его закупали, в том числе, авиационные производители, тот же Airbus и другие, для использования в этих целях", — рассказал он.

Если недружественные страны откажутся от металла из РФ, это приведёт к значительному удорожанию цен на продукцию западных производителей, добавил специалист. По его словам, именно поэтому в 2022 году многие государства ЕС формально объявили о прекращении закупок российского титана, но фактически продолжали получать его обходными путями.

"Отказ от него (титана — прим. ред.) затруднён, потому что это приведёт к росту цен на продукцию и экономическим проблемам производителей", — констатировал спикер.

Крамник пояснил, что России невыгодно прекращать экспорт титана Западу, так как в этом случае нужно будет искать другие рынки сбыта и закрывать свои производства.

"Я не думаю, что персонал завода очень обрадуется, если ему скажут: в связи с санкциями мы прекратили продажу титана, поэтому идите домой, а ваша зарплата — это ваше дело. Поэтому, конечно, мы продолжаем продажи там, где это можно делать", — пояснил он.

В свою очередь, Россия закупает в ЕС и США многие ключевые товары, например, электронные компоненты для военных нужд, добавил эксперт.

"Так что это — двусторонний поток", — подытожил Крамник.

Уточнения

Титан — химический элемент, металл, 22-й элемент таблицы Менделеева.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Список недружественных государств и территорий включает иностранные государства и территории (страны), которые, по мнению российских властей, совершают в отношении Российской Федерации — России, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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