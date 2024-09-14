Россия может снизить количество экспортируемых титана и никеля

Россия может ограничить экспорт титана и никеля

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта титана, никеля и других стратегических товаров.

Песков подчеркнул, что данное предложение не является ответом на поставки вооружений Киеву, а связано с попытками Запада постоянно ужесточать торговые ограничения в отношении России.

"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", — сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о поставках только в дружественные страны или это еще нужно проработать, и является ли это предложение ответом на поставки западом вооружений Киеву.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".





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