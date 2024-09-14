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Молдавские фермеры восстановили доступ к российскому рынку

Молдавская агропродукция вернулась в Россию
1:44
Экономика

Илан Шор, лидер оппозиционного блока "Победа", заявил, что молдавская агропродукция вернулась на российские прилавки благодаря усилиям Торгового дома Молдовы в России и поддержке российского правительства, сообщает МК.

Молдавская агропродукция вернулась в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

По словам Шора, первые поставки молдавских слив и винограда уже появились в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Он подчеркнул, что 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдовы.

Первыми поставки продукции в Россию начали фермеры Гагаузии, а в будущем планируется привлечь к экспорту всех фермеров Молдавии.

Шор уверен, что молдавское сельское хозяйство восстановит свою былую славу благодаря восстановлению доступа на российский рынок.

Напомним, что в августе 2022 года Россия ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из некоторых районов Молдавии из-за фитосанитарной ситуации. Запреты были постепенно сняты в декабре того же года.

Однако, власти Молдавии заявили о переориентации экспорта на рынок Евросоюза, который, в свою очередь, ввел квоты, ограничивая на поставки молдавских фруктов и овощей.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая проводит проевропейский курс.

Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и не препятствовать развитию связей с Россией.

Российский МИД призывал молдавские власти отказаться от конфронтационной антироссийской риторики, подчеркивая готовность Москвы к дружественным отношениям.

Уточнения

Фитосанитария — применение на практике научно-обоснованных мероприятий, направленных на защиту от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных для растений и продукции растительного происхождения организмов, и на оздоровление окружающей среды.
 

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством. Также существуют фермеры, занимающиеся лесным хозяйством, в том числе и в России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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