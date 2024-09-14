Илан Шор, лидер оппозиционного блока "Победа", заявил, что молдавская агропродукция вернулась на российские прилавки благодаря усилиям Торгового дома Молдовы в России и поддержке российского правительства, сообщает МК.
По словам Шора, первые поставки молдавских слив и винограда уже появились в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Он подчеркнул, что 17 сентября в Москве откроется магазин Торгового дома Молдовы.
Первыми поставки продукции в Россию начали фермеры Гагаузии, а в будущем планируется привлечь к экспорту всех фермеров Молдавии.
Шор уверен, что молдавское сельское хозяйство восстановит свою былую славу благодаря восстановлению доступа на российский рынок.
Напомним, что в августе 2022 года Россия ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из некоторых районов Молдавии из-за фитосанитарной ситуации. Запреты были постепенно сняты в декабре того же года.
Однако, власти Молдавии заявили о переориентации экспорта на рынок Евросоюза, который, в свою очередь, ввел квоты, ограничивая на поставки молдавских фруктов и овощей.
Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая проводит проевропейский курс.
Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и не препятствовать развитию связей с Россией.
Российский МИД призывал молдавские власти отказаться от конфронтационной антироссийской риторики, подчеркивая готовность Москвы к дружественным отношениям.
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