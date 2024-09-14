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Китайские законодатели одобрили план отсрочки выхода на пенсию

Китайцам повысят пенсионный возраст впервые с 1978 года
1:04
Экономика

Согласно информации агентства "Синьхуа", в Китае мужчины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 60. Женщины будут выходить на пенсию в 55 лет вместо 50 для обычных работников и в 58 лет вместо 55 для тех, кто занимает руководящие должности.

Китайцам повысят пенсионный возраст впервые с 1978 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Изменение будет происходить в течение 15 лет, начиная с января, и позволит большему количеству людей работать дольше.

"Сроки повышения пенсионного возраста довольно постепенные. Политики, вероятно, приняли во внимание потенциальное негативное воздействие и тщательно его просчитали ”, — сказала Мишель Лам, экономист Societe Generale SA.

Пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире, несмотря на значительное увеличение продолжительности жизни.

Законодатели также призвали чиновников активно реагировать на старение населения, защищать права трудящихся и улучшать уход за пожилыми людьми. 

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — «государственная деятельность», от πόλις — «город, государство») — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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