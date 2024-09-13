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Как повышение ключевой ставки повлияет на малый и средний бизнес

Какие последствия ждут малый и средний бизнес после повышения ключевой ставки
1:36
Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых, увеличив ее на 100 базисных пунктов. Решение было принято 13 сентября на фоне роста инфляции и потребительского спроса, сообщает Biznes News.

Какие последствия ждут малый и средний бизнес после повышения ключевой ставки
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, CC BY-SA 3.0

В ЦБ объяснили повышение необходимостью сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, превысит июльский целевой диапазон 6,5-7,0% по итогам 2024 года.

Предыдущее повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 18% произошло 26 июля. С тех пор ставка оставалась неизменной.

Эксперты отмечают неоднозначное влияние повышения ставки на малый и средний бизнес.

По мнению эксперта "Президентской Академии", приглашенного профессора Universidad Torcuato di Tella Вячеслава Мищенко, предприниматели могут предпочесть размещать свободные средства на депозитах, а не вкладывать их в развитие бизнеса.

Партнер компании "Б1" Антон Устименко, напротив, считает, что повышение ставки способствует росту рынка российских IPO.

Главный аналитик по облигациям "Солид брокер" Максим Плешков полагает, что повышение ставки не сильно повлияет на МСБ, так как только некоторые компании могут позволить себе привлечь кредит в текущих условиях.

Эксперты также опасаются, что дальнейший рост ставки может снизить потребительский спрос, что негативно скажется на бизнесе.

Уточнения

Ма́лое предпринима́тельство (малый би́знес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм, малых предприятий.
 

Ключевая ставка Банка России основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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