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Повлияет ли повышение ключевой ставки на цены на жильё

Как повышение ключевой ставки повлияет на цены на недвижимость
1:14
Экономика

Риелтор Наталья Перескокова уверена, что повышение ключевой ставки не повлияет на стоимость жилья, сообщает Лента. По мнению риелтора, динамика цен и покупательский интерес останутся на прежнем уровне, поскольку россияне и до повышения ставки вынуждены были откладывать покупку жилья.

Как повышение ключевой ставки повлияет на цены на недвижимость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, повышение ключевой ставки негативно скажется на ипотечниках, считает Перескокова.

"Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22 процентов. Есть большая вероятность, что она станет ещё выше", — отметила она.

Несмотря на это, риелтор советует россиянам вкладывать накопления в недвижимость, так как хранить сбережения в банке сейчас менее выгодно.

"Многие побежали вкладывать деньги в банки под проценты, но я думаю, что так поступать не следует. Во-первых, высокие проценты съедает инфляция. А во-вторых, когда ипотека придет в норму, спрос на рынке недвижимости резко взлетит", — пояснила Перескокова.

По ее мнению, недвижимость остается лучшим вариантом для инвестиций, так как "стены и крыша над головой всегда будут в цене".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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