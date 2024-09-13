Повлияет ли повышение ключевой ставки на цены на жильё

Как повышение ключевой ставки повлияет на цены на недвижимость

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Риелтор Наталья Перескокова уверена, что повышение ключевой ставки не повлияет на стоимость жилья, сообщает Лента. По мнению риелтора, динамика цен и покупательский интерес останутся на прежнем уровне, поскольку россияне и до повышения ставки вынуждены были откладывать покупку жилья.

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Однако, повышение ключевой ставки негативно скажется на ипотечниках, считает Перескокова.

"Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22 процентов. Есть большая вероятность, что она станет ещё выше", — отметила она.

Несмотря на это, риелтор советует россиянам вкладывать накопления в недвижимость, так как хранить сбережения в банке сейчас менее выгодно.

"Многие побежали вкладывать деньги в банки под проценты, но я думаю, что так поступать не следует. Во-первых, высокие проценты съедает инфляция. А во-вторых, когда ипотека придет в норму, спрос на рынке недвижимости резко взлетит", — пояснила Перескокова.

По ее мнению, недвижимость остается лучшим вариантом для инвестиций, так как "стены и крыша над головой всегда будут в цене".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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