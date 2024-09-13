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Экономика России замедлилась

ЦБ фиксирует замедление экономического роста в России
0:56
Экономика

Банк России сообщил о замедлении темпов роста российской экономики во втором квартале 2024 года и в июле-августе, сообщает РИА Новости.

ЦБ фиксирует замедление экономического роста в России
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

"Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился", — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, замедление связано не столько с ослаблением внутреннего спроса, сколько с ограничениями предложения и снижением внешнего спроса.

Несмотря на замедление, инфляционное давление остается высоким, а отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста сохраняется значительным.

В связи с этим, 13 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Ключевая ставка Банка России основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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