ЦБ борется с инфляцией, повысив ключевую ставку до 19%

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 19%, признавая, что баланс рисков для инфляции смещен в сторону ее роста, сообщает Интерфакс. Регулятор отмечает усиление проинфляционных рисков, связанных с ухудшением условий внешней торговли и сохранением высоких инфляционных ожиданий.

Фото: Freepik by ededchechine, PDM

ЦБ подчеркивает, что рост внутреннего спроса опережает возможности предложения, что требует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому показателю в 2025 году.

В то же время, регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

ЦБ также отмечает, что дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

ЦБ сохранил оценку рисков со стороны бюджета, исходя из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы.

Регулятор подчеркивает, что инфляционное давление остается высоким, и не исключает, что инфляция по итогам 2024 года может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Де́нежно-креди́тная (монета́рная или кредитно-денежная) поли́тика (англ. monetary policy) — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие сбалансированному экономическому росту.





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