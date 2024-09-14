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Цены на золото продолжают расти

Ожидается рекордный рост цен на золото
1:36
Экономика

Согласно прогнозам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на золото продолжают стремительно расти и могут достичь 2800 долларов за тройскую унцию к концу года, а при возникновении непредвиденных обстоятельств — даже 3000 долларов, сообщает РИА Новости.

Ожидается рекордный рост цен на золото
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В пятницу фьючерс на золото подорожал на 0,7%, впервые в истории преодолев отметку в 2600 долларов за тройскую унцию. Кожухова считает, что потенциал роста цен на золото еще не исчерпан.

"Целевой уровень 2700 долларов за унцию представляется даже слишком близким, так как предполагает потенциал роста цен менее чем на 4% от текущих значений. При прочих равных золото до конца года может стремиться к 2800 долларов за унцию, а в случае возникновения "черных лебедей" даже дойти до 3000 долларов за унцию (потенциал роста около 15,5%)", — подчеркивает эксперт.

По мнению Кожуховой, рост цен на золото связан с ожиданием первого в текущем цикле снижения процентной ставки ФРС США на заседании 17-18 сентября.

"Скорее всего, ФРС сохранит курс на смягчение политики и на следующих заседаниях текущего года, что наряду с геополитической, политической и экономической неопределенностью во всем мире может подтолкнуть золото еще выше", — резюмирует аналитик.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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