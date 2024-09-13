ЦБ сообщает, что инфляционное давление остаётся высоким и ключевая ставка может подняться

ЦБ предупреждает об усилении инфляционных рисков и не исключает дальнейшего повышения ставки

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ставки по вкладам в России продолжают расти, сообщает Прайм.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков страны, привлекаящих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, за первую декаду сентября увеличилась на 0,15 процентного пункта, достигнув 17,63%. Это свидетельствует о продолжающейся тенденции повышения ставок по вкладам на фоне нестабильности в экономике.

Напомним, что рекордно высокая средняя ставка по вкладам (20,51%) была зафиксирована в начале марта 2022 года, а самый низкий показатель (4,33%) наблюдался в октябре 2020 года.

Следует отметить, что средняя максимальная ставка по вкладам, рассчитываемая ЦБ, является ориентиром для банковского рынка. Центральный банк рекомендует банкам не привлекать средства населения по ставке выше, чем средняя максимальная ставка плюс два процентных пункта.

В список десяти банков, включенных в мониторинг ЦБ, входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Тенде́нция — сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, в котором совершается развитие чего либо (общества, экономики, культуры и тому подобное).





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