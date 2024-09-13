На сколько вырастут цены на золото к концу года, по мнению эксперта

Цена на золото достигла исторического максимума, превысив 2600 долларов за тройскую унцию, сообщает РБК.
К 12:34 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 18,45 доллара, или на 0,71%, — до 2599,05 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее он подскакивал до 2600,75 доллара.
Декабрьский фьючерс на серебро при этом прибавлял 1,26%, поднявшись до 30,485 доллара за унцию.
Рост обусловлен напряженной обстановкой в мире, а золото расценивается как актив-убежище. Дополнительным фактором является ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что ослабит доллар и усилит спрос на золото со стороны держателей других валют.
Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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