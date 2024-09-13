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Найдено объяснение неспособности Центробанка обуздать инфляцию

Экономист Масленников: если не повышать ставку ЦБ — инфляция останется большой
3:04
Экономика

Банк России повысил ключевую ставку с до 19% годовых на заседании в пятницу. В пресс-релизе регулятора допускается дальнейший рост ставки ввиду остающегося значительным инфляционного давления.

Экономист Масленников: если не повышать ставку ЦБ — инфляция останется большой
Фото: Freepik by ededchechine, PDM

Поможет ли это решение хоть как-то обуздать инфляцию, Pravda.Ru узнала у руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова.

"Сейчас достаточно сложно прогнозировать ситуацию", — признался он.

"Потому что, конечно, некий тренд на ослабление есть, но он идёт воробьиными шагами, потому что в июле у нас годовая инфляция была 9,13%. По августу мы закончили — 9,05%. При этом есть определённые риски", — пояснил собеседник издания.

Дефляция в конце августа не должна никого вводить в заблуждение — она носит сугубо сезонный характер и уже вновь сменилась инфляцией, хоть и микроскопической пока. "Поэтому риски, если так аккуратно выражаться, проинфляционного давления превалируют над дефляционными. Прогноз Центрального банка на этот год от 6,5% до 7% к концу года. Но судя потому, как всё идёт сейчас по ценовым направлениям, пока инфляция снижаться не хочет", — заметил эксперт.

Он усомнился, что прогноз ЦБ удастся выполнить, но решение о повышении ставки признал верным: "Потому что если не повышать ключевую ставку, вы будете постоянно жить с высокой инфляцией".

"Причём здесь помимо ключевой ставки влияет ещё льготное кредитование, огромное значение имеет отставание предложения от спроса. Потому что спрос у нас растёт благодаря стремительному росту заработных плат в силу дефицита рабочей силы. А предложение отстаёт. К сожалению, эта картина отставания предложений от спроса переходит на следующий год. Поэтому прогнозы даже Минэкономразвития, что 4,5% будет инфляция в следующем году, вызывают большие вопросы", — отметил специалист.

Высокая инфляция ухудшает инвестиционный климат, без инвестиций невозможно повышение производительности труда, что, в свою очередь, создаёт инфляционное давление. Разорвать этот порочный круг могли бы скоординированные действия ЦБ и правительства, уверен Масленников.

"Мы подняли налог на прибыль до 25%. Из прибыли инвестируется порядка 54% всех капиталовложений. Вот задаю вопрос: что будет при такой налоговой ставке? Инвестиции у вас будут расти?" — привёл он пример.

"Поэтому, естественно, уровень координации Центрального банка и правительства, на мой взгляд, сегодня решающее значение будет иметь для снижения инфляции и повышения качества и уровня жизни", — заключил экономист.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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