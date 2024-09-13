Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге открыли арт-объект с цитатой на языке жестов
Хирург Умнов: злоупотребление водкой может привести к раку половых органов
Как огурцы сохраняют хруст после консервации
В связи с развитием технологий в России почти не осталось бухгалтеров, печатников и почтальонов
Юрист разъяснила изменения в правилах регистрации по месту жительства с сентября
Названы страны с наибольшим числом повторных посещений туристами
Индийские рыболовы продали редких рыб за 340 тыс. рублей
Льготы для граждан России в 2024 году
Не дайте себя обмануть: как отличить настоящий творог от фальшивки

"Правила индексации меняются": что произойдёт с пенсией работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году

Экономист Проданова: в 2025 году пенсионеров ожидает двойная индексация
2:17
Экономика

Работающих и неработающих российских пенсионеров ожидает двойная индексация пенсий в 2025 году, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Экономист Проданова: в 2025 году пенсионеров ожидает двойная индексация
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Эксперт пояснила, что мера коснётся пенсий работающих граждан, индексация пенсий которых была приостановлена с 2016 года, а также пенсий неработающей части населения, индексируемых с 2019 года единожды в год — 1 января на уровень прогнозируемой инфляции.

"Переходный период в вопросах балансировки федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, который вводился как временная мера в условиях кризиса, закончился", — отметила Проданова.

По её словам, первая индексация произойдёт 1 февраля 2025 года и составит составить 4,5%. Вторая запланирована на апрель, в размере 2,5%. Экономист добавила, что февральская индексация затронет как фиксированную, так и страховую часть пенсии, а в апреле будет проиндексирована только та часть, которая формируется за счёт индивидуальных пенсионных баллов.

"Правила меняются, и индексация теперь будет проводиться с учетом фактического уровня инфляции за 2024 год, который рассчитают только в январе 2025 года, а не прогнозного, как это было ранее. Поэтому, строго ориентироваться на установленные законом 4,5% и 2,5%, не стоит. Процент индексации будет с большой долей вероятности скорректирован в сторону роста. Скорее всего, в него заложат новый прогноз Минэкономразвития по инфляции — 7,3%", — подчеркнула Проданова.

По словам эксперта, подавать заявления на индексации не нужно — они будут производиться автоматически.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальное увеличение пенсии в 2025 году составит около 1300 рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Индекса́ция (от лат  index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Самые дорогие породы собак: топ-3
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай
Удары по тылам РФ. Если войну начинают гнать на Восток, то она придёт и за Запад Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
В связи с развитием технологий в России почти не осталось бухгалтеров, печатников и почтальонов
Юрист разъяснила изменения в правилах регистрации по месту жительства с сентября
Названы страны с наибольшим числом повторных посещений туристами
Индийские рыболовы продали редких рыб за 340 тыс. рублей
Льготы для граждан России в 2024 году
Не дайте себя обмануть: как отличить настоящий творог от фальшивки
Секреты успешной посадки чеснока: от подготовки грядки до зимовки
Туристка отсудила более 200 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
Ортопед перечислил способы лечения отёчности ног в домашних условиях
Чтоб на всё хватало: куда уходят силы и как их восстановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.