"Правила индексации меняются": что произойдёт с пенсией работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году

Экономист Проданова: в 2025 году пенсионеров ожидает двойная индексация

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работающих и неработающих российских пенсионеров ожидает двойная индексация пенсий в 2025 году, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

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Эксперт пояснила, что мера коснётся пенсий работающих граждан, индексация пенсий которых была приостановлена с 2016 года, а также пенсий неработающей части населения, индексируемых с 2019 года единожды в год — 1 января на уровень прогнозируемой инфляции.

"Переходный период в вопросах балансировки федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, который вводился как временная мера в условиях кризиса, закончился", — отметила Проданова.

По её словам, первая индексация произойдёт 1 февраля 2025 года и составит составить 4,5%. Вторая запланирована на апрель, в размере 2,5%. Экономист добавила, что февральская индексация затронет как фиксированную, так и страховую часть пенсии, а в апреле будет проиндексирована только та часть, которая формируется за счёт индивидуальных пенсионных баллов.

"Правила меняются, и индексация теперь будет проводиться с учетом фактического уровня инфляции за 2024 год, который рассчитают только в январе 2025 года, а не прогнозного, как это было ранее. Поэтому, строго ориентироваться на установленные законом 4,5% и 2,5%, не стоит. Процент индексации будет с большой долей вероятности скорректирован в сторону роста. Скорее всего, в него заложат новый прогноз Минэкономразвития по инфляции — 7,3%", — подчеркнула Проданова.

По словам эксперта, подавать заявления на индексации не нужно — они будут производиться автоматически.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальное увеличение пенсии в 2025 году составит около 1300 рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Индекса́ция (от лат index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

