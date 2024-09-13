"Психология требует": эксперт объяснил, почему отказ от наличных денег в России невозможен в обозримом будущем

Эксперт Беляев: отказ от наличных денег возможен только эволюционным путём

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В человеческой психологии заложена необходимость иметь осязаемые финансы, которые можно потрогать руками, поэтому отказ от наличных денег в обозримом будущем невозможен, рассказал Общественной Службе Новостей член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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Ранее замдиректора Гознака Георгий Корнилов заявил, что к 2030 году в России могут начаться дискуссии о необходимости наличных денег. Он указал на то, что сейчас расчёты с помощью купюр и монет составляют всего 10%, что делает их невыгодными для банковской сферы.

Беляев, комментируя заявление Корнилова, отметил, что исчезновение наличных из оборота возможно только эволюционным путём, а не принудительным.

"Экономика не терпит нововведений по результатам каких-то совещаний, умственных и силовых решений и так далее. Особенно в таких вопросах. Вопрос наличных денег будет решаться в эволюционном порядке. Ученым, конечно, никто не мешает сесть и обсудить перспективы развития налично-денежного оборота при наличии цифровых денег или чего-то еще. Но развитие пойдет не по тому пути, который придумали, а по эволюционному", — пояснил эксперт.

Он добавил, что экономика развивается по собственным законам, и то, что наличные составляют всего 10% от общего денежного оборота, не означает, что вскоре этот показатель достигнет нуля. Беляев указал на то, что психология человека требует иметь физические деньги, и за последние 10 тысяч лет в этом смысле ничего не изменилось.

"Психология человека, особенно в какие-то тревожные времена, требует, чтобы такая особенно значимая для людей субстанция, как деньги, была в том числе и осязаемой, материальной, чтобы это были не какие-то эфемерные малопонятные транзакции в виртуальной сфере, а чтобы их можно было потрогать", — отметил он.

Доказательством этого является рост интереса россиян к золоту и к сбережениям в драгметаллах, подчеркнул собеседник.

Беляев добавил, что многие люди не откажутся от наличных из-за недоверия к технологиям: поломки банкоматов, отключения света и другие непредвиденные ситуации могут заблокировать доступ к виртуальным финансам.

Эксперт допустил, что обращение с наличными деньгами будет со временем уступать другим формам, таким как безналичный расчёт и цифровой рубль, но перспективы, что они совсем выйдут из оборота, пока нет.

При этом Беляев подтвердил, что для банков и экономики в целом отказ от купюр и монет станет плюсом, так как на обслуживание бумажных денег тратится много ресурсов. Кроме печати нужно постоянно придумывать способы их защиты, инкассировать, уничтожать по мере прихода в негодность, пояснил он. Эксперт отметил, что полный переход на безналичные расчеты упростил бы многие экономические процессы.

Однако искусственно сделать это невозможно, и несмотря на определённые усилия властей по переводу населения на безналичные расчёты, россияне в ближайшее время не откажутся полностью от наличных, подытожил специалист.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.



Отка́з — один из основных терминов теории надёжности, означающий нарушение работоспособности объекта, при котором система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции, иначе произойдёт сбой в работе устройства, системы, органа.



Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

