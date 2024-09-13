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Рабочие Boeing могут устроить разрушительную забастовку из-за разногласий с компанией

Сотрудники Boeing могут объявить забастовку
0:57
Экономика

Члены крупнейшего профсоюза "Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности" (IAM) должны проголосовать за возможность проведения забастовки, которая может серьёзно повлиять на деятельность компании Boeing. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сотрудники Boeing могут объявить забастовку
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Как стало известно, членов профсоюза возмутило предварительное соглашение, достигнутое руководством IAM с представителями Boeing. Соглашение предусматривало повышение заработной платы на 25 процентов. Boeing, в свою очередь, заявила, что переговоры велись добросовестно и что компания сделала всё возможное для удовлетворения требований.

Издание отмечает, что Boeing стремится избежать длительной забастовки, в то время как члены IAM настаивают на значительном увеличении заработной платы почти на 40 процентов, а также на повышении пенсий и ежегодной премии.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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