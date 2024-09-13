Рабочие Boeing могут устроить разрушительную забастовку из-за разногласий с компанией

Члены крупнейшего профсоюза "Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности" (IAM) должны проголосовать за возможность проведения забастовки, которая может серьёзно повлиять на деятельность компании Boeing. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Как стало известно, членов профсоюза возмутило предварительное соглашение, достигнутое руководством IAM с представителями Boeing. Соглашение предусматривало повышение заработной платы на 25 процентов. Boeing, в свою очередь, заявила, что переговоры велись добросовестно и что компания сделала всё возможное для удовлетворения требований.
Издание отмечает, что Boeing стремится избежать длительной забастовки, в то время как члены IAM настаивают на значительном увеличении заработной платы почти на 40 процентов, а также на повышении пенсий и ежегодной премии.
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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