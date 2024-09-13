Пенсии будут повышены с 1 октября 2024 года: кого ждёт сюрприз этой осенью?

С 1 октября 2024 года планируется повышение пенсий для определённых категорий граждан, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
В соответствии с новым решением, повышение коснётся бывших военных и лиц, имеющих равные права с военными, а также пенсионеров, которые завершили работу в августе 2024 года.
Как уточнила Рыжих, увеличение пенсий затронет бывших сотрудников СВР, ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, пожарных, таможенников и органов контроля за оборотом наркотиков, пишет РИА Новости.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.
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