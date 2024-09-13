Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В связи с развитием технологий в России почти не осталось бухгалтеров, печатников и почтальонов
Юрист разъяснила изменения в правилах регистрации по месту жительства с сентября
Названы страны с наибольшим числом повторных посещений туристами
Индийские рыболовы продали редких рыб за 340 тыс. рублей
Не дайте себя обмануть: как отличить настоящий творог от фальшивки
Секреты успешной посадки чеснока: от подготовки грядки до зимовки
Туристка отсудила более 200 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
КХЛ выплатит клубам ₽1,18 миллиарда за прошлый сезон
Кардиолог Маршинцева: здоровому человеку допустимо выпивать до 5 чашек кофе в день

Какие льготы ждут россиян в 2024 году: обзор новых возможностей

Льготы для граждан России в 2024 году
1:22
Экономика

В 2024 году в России предусмотрены различные льготы для граждан. Льготы могут быть как федеральными, так и региональными. Они могут проявляться в материальной форме, такой как субсидии, или в нематериальной, включая скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и другие услуги.

Льготы для граждан России в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В частности, в Санкт-Петербурге пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, при условии, что они проработали в городе не менее 20 лет и имеют трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

В некоторых регионах пенсионеры старше 70 лет могут получить возврат 50% от суммы взносов на капитальный ремонт, сообщает РИА Новости.

В Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твёрдых бытовых отходов. Кроме того, инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере 50% на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая водоснабжение, газоснабжение, отопление и вывоз мусора. Также предусмотрены льготы на топливо в домах без центрального отопления.

Уточнения

Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Самые дорогие породы собак: топ-3
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Удары по тылам РФ. Если войну начинают гнать на Восток, то она придёт и за Запад Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
Как построить дом мечты: пошаговая инструкция
В Новосибирске разработан способ получения антивирусного препарата из левзеи
Вода из крана: какие опасные вещества в ней содержатся и к чему надо быть готовым
Пошаговый рецепт варенья для микроволновки
Как повлияет кризис в Китае на Россию
Депутат ГД Иванов: уральца с ВИЧ обвинили в оставлении воинской части и отправили на СВО
KEY CAPITAL: самые большие по площади квартиры в России предлагают в новостройках Чечни
В Томске установили рекорд России по изготовлению украшений из бересты
Как безопасно для психики ребёнка выйти из декрета на работу
Снимаем отёки: что следует исключить из рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.