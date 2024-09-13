Какие льготы ждут россиян в 2024 году: обзор новых возможностей

Льготы для граждан России в 2024 году

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году в России предусмотрены различные льготы для граждан. Льготы могут быть как федеральными, так и региональными. Они могут проявляться в материальной форме, такой как субсидии, или в нематериальной, включая скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и другие услуги.

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В частности, в Санкт-Петербурге пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, при условии, что они проработали в городе не менее 20 лет и имеют трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

В некоторых регионах пенсионеры старше 70 лет могут получить возврат 50% от суммы взносов на капитальный ремонт, сообщает РИА Новости.

В Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твёрдых бытовых отходов. Кроме того, инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере 50% на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая водоснабжение, газоснабжение, отопление и вывоз мусора. Также предусмотрены льготы на топливо в домах без центрального отопления.

Уточнения

Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.



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