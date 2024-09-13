Экономический кризис в Китае: какие риски ждут Россию?

Как повлияет кризис в Китае на Россию

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спад мировой экономики, включая кризис в Китае, представляет значительные риски для России, сообщил NEWS.ru член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку и экономист Станислав Паулаускас.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

По его словам, снижение спроса на российский экспорт со стороны Китая может стать проблемой для России. Кроме того, в России могут вырасти цены на товары из Китая. Эксперт объяснил, что российский рынок, зависящий от мирового спроса на сырьевые товары, может столкнуться с негативными последствиями.

Паулаускас также отметил, что высокие ставки на кредитование в рублях затрудняют российским компаниям получение кредитов в национальной валюте. В связи с этим банки предлагают кредиты в китайских юанях. Поскольку Китай является ключевым торговым партнером России и юань используется для международных расчетов, вероятно, что цены на китайские товары в России могут снова вырасти.

Экономист добавил, что падение китайских акций и ослабление юаня могут привести к финансовой волатильности и ухудшению инвестиционного климата на глобальном уровне.

Уточнения

Экономи́ческий кри́зис характеризуется резким и значительным падением производства.



Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США.



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