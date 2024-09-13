Швейцарские банки беспокоит влияние международных санкций на их деятельность

Швейцарские банки назвали главные для себя риски

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарские банки выделили международные санкции, введенные против других стран, как свои главные риски. Об этом сообщается в докладе Швейцарской ассоциации банкиров (SBA) и консультантов zeb, на который ссылается Reuters.

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В докладе указано, что кредитные организации идентифицировали 34 геополитических риска, которые могут негативно повлиять на их деятельность. Основным из них назван вопрос выработки подхода к санкциям, чтобы нейтральная Швейцария смогла сохранить свой статус безопасной гавани для капитала.

Ранее возникли опасения, что позиция Швейцарии в отношении конфликта на Украине может повлиять на ее дальнейшие действия по санкциям против России.

Председатель SBA Марсель Ронер отметил, что Швейцария должна занять более активную позицию и не быть пассивным исполнителем мер, которые иногда оказываются проблематичными и противоречивыми.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.



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