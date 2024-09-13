Только Германия и Польша смогли освоить альтернативные маршруты поставок нефти и полностью заменить поставки из России.
Об этом заявили в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что обязательство по освоению альтернативных источников нефти было закреплено в шестом пакете санкций ЕС против России. При этом реализовать эту задачу удалось лишь Германии и Польше, несмотря на то, что все страны ЕС взяли на себя соответствующие обязательства.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.