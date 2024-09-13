Остальной Евросоюз отстаёт: Германия и Польша нашли альтернативу российской нефти

Германия и Польша нашли замену российской нефти

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Только Германия и Польша смогли освоить альтернативные маршруты поставок нефти и полностью заменить поставки из России.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Об этом заявили в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что обязательство по освоению альтернативных источников нефти было закреплено в шестом пакете санкций ЕС против России. При этом реализовать эту задачу удалось лишь Германии и Польше, несмотря на то, что все страны ЕС взяли на себя соответствующие обязательства.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



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