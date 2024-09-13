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Критически важные минералы из России под запретом: новая инициатива от американского сенатора

В США предложили запретить импорт российских минералов
0:56
Экономика

Республиканец из штата Монтана Стив Дэйнс представил законопроект, который предусматривает введение запрета на импорт критически важных минералов из России, сообщает РИА Новости.

В США предложили запретить импорт российских минералов
Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

В числе запрещённых минералов оказались медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и другие. Законопроект предполагает, что этот запрет будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине.

Среди причин для внесения такого законопроекта Дэйнс упомянул сокращение рабочих мест на одном из горнодобывающих предприятий в его штате. Он отметил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не смогли защитить рабочие места в Монтане. По его мнению, продолжающийся импорт минералов из России приводит к потере рабочих мест и финансированию конфликта на Украине.

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB).

Ни́кель (химический символ — Ni, от лат. Niccolum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB).

Палла́дий (химический символ — Pd, от лат. Palladium) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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