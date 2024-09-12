Санкции Евросоюза против России: продление с сюрпризом

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России ещё на полгода, при этом двое человек были исключены из чёрного списка.
Как сообщается в заявлении Совета ЕС, было принято решение продлить меры, касающиеся лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 марта 2025 года.
В тексте также говорится, что в процессе пересмотра санкций было решено снять ограничения с двух человек, а также удалить из списка пять умерших.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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