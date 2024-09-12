Тайная сделка: Египет закупил российскую пшеницу через посредников

Египет крупно закупился российской пшеницей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египетская государственная компания, занимающаяся закупкой зерна (GASC), заключила сделку на покупку значительного объёма российской пшеницы в обход стандартной тендерной процедуры.

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Об этом стало известно от агентства Reuters, которое ссылается на трёх информаторов.

Согласно этим данным, Египет приобрел 430 тысяч тонн пшеницы с поставкой в октябре. Продавцом выступила Объединённая зерновая компания (ОЗК), действующая через посредническую организацию.

Два источника Reuters утверждают, что цена составила $233 за тонну при покупке у компании-посредника, зарегистрированной в Дубае, которая якобы имеет связи с военными.

Третий источник указал на цену в $231 за тонну при прямой закупке у ОЗК, однако неясно, учтены ли в этой сумме расходы на транспортировку.

Уточнения



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



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