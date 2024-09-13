ЕС может усилить давление на Сербию из-за российского газа

Сербия находится под сильным давлением ЕС из-за поставок газа из России

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам сербского вице-премьера Александра Вулина, Евросоюз может увеличить давление на Белград из-за возможного продления контракта на поставок российского газа, который имеет критическое значение для Сербии, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Вулин отметил, что в ходе переговоров 4 сентября президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить контракты на поставки газа, срок действия которых истекает в марте 2025 года. ЕС и НАТО оказывают давление на Сербию, и это давление может усилиться. Для Сербии критически важным является стабильное и достаточное снабжение газом, и Россия остаётся основным поставщиком.

Вулин выразил удовлетворение по поводу готовности России заключить новое соглашение по газу в ближайшее время. Он подчеркнул, что интерес Сербии — обеспечить себя газом на зиму, а если это не устраивает Европу, то она должна искать альтернативные источники.

В 2023 году Россия поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, и в 2024 году объём поставок должен превысить 3 миллиарда кубометров. По договору с "Газпромом" зимой объемы поставок увеличены с 6 до 11 миллионов кубометров в сутки. Цена газа рассчитывается по нефтяной формуле и составляет около 300 долларов за тысячу кубометров, что делает его самым дешевым в Европе.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.





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