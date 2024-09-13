Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие привычные цветы не подходят для современного дизайна квартиры
Секреты Якутии: 10 сокровищ, ради которых стоит отправиться в этот далёкий край
Как подготовить смородину к зиме: 5 ключевых действий для обильного плодоношения
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Хоккеист Вовченко оказался в центре семейного скандала
Как улучшить процесс бритья ног: стоит ли использовать пену?
Путин напомнил о том, как создавался БРИКС
Анапа, Сочи и Геленджик стали самыми популярными курортами Краснодарского края летом
Как приготовить ополаскиватель для волос из натуральных ингредиентов?

Обновили ГРП "Капотня блок" на юго-востоке столицы

Завершили модернизацию газорегуляторного пункта в Москве
0:59
Экономика

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок" на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

Завершили модернизацию газорегуляторного пункта в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что работы по обновлению ГРП проводятся планомерно и подразумевают установку нового шкафа газорегулятора, что отвечает за понижение давления газа и поддержание его в заданных пределах для жилого сектора и коммунально-бытовых предприятий района Капотня.

Новый ГРП имеет производительность 930 кубометров в час, обладает высокой надежностью и сниженным уровнем шума, что соответствует современным требованиям безопасности.

Работы были выполнены быстро и без отключения потребителей от газоснабжения. В Москве все ГРП оснащены запорными устройствами, а их параметры контролируются в режиме реального времени из центральной диспетчерской.

Уточнения

Газорегуляторными пунктами (ГРП) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа.

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
На Угледарском направлении пора применять тяжёлые ФАБы Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Самые дорогие породы собак: топ-3
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Как по свечам зажигания узнать о состоянии двигателя
Последние материалы
Какие привычные цветы не подходят для современного дизайна квартиры
Завершили модернизацию газорегуляторного пункта в Москве
Секреты Якутии: 10 сокровищ, ради которых стоит отправиться в этот далёкий край
Как подготовить смородину к зиме: 5 ключевых действий для обильного плодоношения
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Хоккеист Вовченко оказался в центре семейного скандала
Как улучшить процесс бритья ног: стоит ли использовать пену?
Путин напомнил о том, как создавался БРИКС
Анапа, Сочи и Геленджик стали самыми популярными курортами Краснодарского края летом
Как приготовить ополаскиватель для волос из натуральных ингредиентов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.