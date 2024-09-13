Обновили ГРП "Капотня блок" на юго-востоке столицы

Завершили модернизацию газорегуляторного пункта в Москве

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газорегуляторного пункта (ГРП) "Капотня блок" на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что работы по обновлению ГРП проводятся планомерно и подразумевают установку нового шкафа газорегулятора, что отвечает за понижение давления газа и поддержание его в заданных пределах для жилого сектора и коммунально-бытовых предприятий района Капотня.

Новый ГРП имеет производительность 930 кубометров в час, обладает высокой надежностью и сниженным уровнем шума, что соответствует современным требованиям безопасности.

Работы были выполнены быстро и без отключения потребителей от газоснабжения. В Москве все ГРП оснащены запорными устройствами, а их параметры контролируются в режиме реального времени из центральной диспетчерской.

Уточнения

Газорегуляторными пунктами (ГРП) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным независимо от расхода газа.



Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.