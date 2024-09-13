Как формировался БРИКС

Путин напомнил о том, как создавался БРИКС

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин напомнил, что в Санкт-Петербурге был заложен фундамент для создания БРИКС, сообщает РИА Новости.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я всех вас приветствую в Петербурге. Спасибо за то, что вы здесь, в северной столице России. Напомню в этой связи, что именно здесь, в Петербурге, именно вот в этих залах и было положено начало создания БРИКС", — сказал Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности.

Путин отметил, что именно в этих залах в Санкт-Петербурге проходили встречи руководителей России, Индии и Китая, на которых было решено организовывать регулярные встречи на высшем уровне. Эти переговоры привели к созданию РИК, включающего Россию, Индию и Китай.

"А потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия, удовольствие поприветствовать всех участников, высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", — добавил глава государства.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Встреча — собрание, устраиваемое для знакомства, беседы, обсуждения каких-либо вопросов, совместного проведения досуга и тому подобное, и действие по значению глаголов встречать, встречаться, встретить, встретиться.





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