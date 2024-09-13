Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею

Южная Корея импортирует рекордные объёмы алюминия из России

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле Россия снова стала основным поставщиком алюминия в Южную Корею, увеличив экспорт до рекордных 29,8 тысячи тонн, что в 1,5 раза больше, чем в июне, сообщает Нефтегаз. ру.

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Это максимальный объем с марта, а стоимость поставок составила 78 миллионов долларов. В марте Россия была также на первом месте, но в апреле-июне занимала 2-4 места.

В июле в топ-5 поставщиков вошли Австралия, Индия, Малайзия и Катар. Россия также отправила небольшие объемы алюминиевой проволоки и листов. Объемы экспорта алюминия и его изделий из России в Южную Корею увеличились на 50% по сравнению с июнем, достигнув 30,5 тысячи тонн. Россия заняла третье место по поставкам с долей 11,4%, уступив Китаю и Австралии.

За семь месяцев текущего года Россия поставила в Южную Корею 185,4 тысячи тонн алюминия на 542 миллиона долларов, что на 17% больше, чем в прошлом году. В 2023 году общие поставки составили 286,8 тысячи тонн на 701 миллион долларов.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.



Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.





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