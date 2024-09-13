Mastercard потратила $2,65 млрд на кибербезопасность своих продуктов

Mastercard объявила о покупке компании в сфере кибербезопасности

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Mastercard объявила о крупной сделке на сумму 2,65 миллиарда долларов по приобретению компании в сфере кибербезопасности, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Приобретенная компания занимается разработкой передовых технологий для защиты от кибератак, что особенно важно на фоне участившихся хакерских атак, нацеленных на финансовые учреждения и их клиентов. Mastercard подчеркнула, что это приобретение позволит компании предложить своим клиентам более безопасные и надежные продукты, что особенно важно в эпоху цифровизации финансовых услуг.

С увеличением объема онлайн-платежей и ростом числа киберугроз, компании по всему миру стремятся укрепить свои системы безопасности. Для Mastercard это стратегический шаг, направленный на усиление собственной киберзащиты и повышение конкурентоспособности в глобальной финансовой экосистеме. Сделка призвана не только защитить данные миллионов пользователей, но и укрепить доверие клиентов к системе онлайн-платежей. Представители компании выразили уверенность, что приобретение значительно расширит возможности по мониторингу и предотвращению кибератак.

Уточнения

Mastercard Inc. (ранее MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated) — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.



Ки́бербезопáсность — раздел информационной безопасности, в рамках которого изучают процессы формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасности, образующихся при этом, определение их характеристик.



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